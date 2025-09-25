Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.

Глава государства поздравил премьер-министра Ираклия Кобахидзе с днем рождения, пожелал ему здоровья и новых успехов в деятельности.

Ираклий Кобахидзе выразил президенту Азербайджана признательность за проявленное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора президент Азербайджана и премьер-министр Грузии отметили, что отношения между нашими странами носят дружественный характер и характер стратегического партнерства, провели обмен мнениями о развитии сотрудничества в различных сферах.