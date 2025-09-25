Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом аль-Заяни в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Стороны обсудили текущее состояние двусторонних и многосторонних связей между Азербайджаном и Бахрейном, а также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.
В ходе встречи министры подписали «Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Бахрейн об освобождении лиц, имеющих дипломатические паспорта, от визовых требований», что будет способствовать упрощению дипломатических контактов и укреплению сотрудничества между странами.
Обе стороны подтвердили готовность развивать взаимодействие в рамках международных организаций и региональных форматов, способствующих стабильности, безопасности и взаимовыгодному сотрудничеству.
Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun met with his counterpart, the Foreign Minister of Bahrain, Dr. Abdulallatif bin Rashid Al Zayani, on the margins of the high-level week of #UNGA80.
The Ministers discussed the current state and future prospects of bilateral and multilateral… pic.twitter.com/5xMouKm0X2
