Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом аль-Заяни в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Стороны обсудили текущее состояние двусторонних и многосторонних связей между Азербайджаном и Бахрейном, а также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

В ходе встречи министры подписали «Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Бахрейн об освобождении лиц, имеющих дипломатические паспорта, от визовых требований», что будет способствовать упрощению дипломатических контактов и укреплению сотрудничества между странами.

Обе стороны подтвердили готовность развивать взаимодействие в рамках международных организаций и региональных форматов, способствующих стабильности, безопасности и взаимовыгодному сотрудничеству.