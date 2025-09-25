Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп во время их личной встречи во вторник пообещал «подумать» над предоставлением вооружений, которые «заставят Путина сесть за стол переговоров». Об этом украинский лидер сообщил в интервью Axios. По словам Зеленского, Трамп сказал ему: «Мы будем работать над этим».

Украинский президент также пригрозил ударами по Кремлю. «Если Россия не прекратит войну, чиновники, работающие в Кремле, должны убедиться, что знают, где находится ближайшее бомбоубежище», — отметил он.

Зеленский добавил, что Трамп поддерживает ответные удары Украины по российской энергетике и военным заводам: «Если они атакуют нашу энергетику, президент Трамп поддерживает, что мы можем ответить по российской энергетике».