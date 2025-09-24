С сентября московские эскортницы увеличили расценки на свои услуги в 1,5–2 раза, сообщает Telegram-канал Mash. Теперь стоимость часа встреч составляет от 15 до 40 тысяч рублей (от $150 до $410).

По данным издания, девушки долгое время не меняли ценовую политику, однако рост расходов вынудил их пересмотреть прайс. Основными причинами стали подорожание косметологии, пластической хирургии и процедур интимного омоложения, в которых используются импортные препараты. Кроме того, выросли затраты на аренду жилья, одежду, аксессуары, средства защиты и товары из секс-шопов.

Клиенты уже заметили перемены: посещаемость снизилась примерно в полтора раза. Многие мужчины переключились на сайты знакомств и сервисы для поиска содержанок, где встречи обходятся дешевле — «за подарок».