В матче MLB между «Кливлендом Гардианс» и «Детройт Тайгерс» произошел шокирующий инцидент. Бейсболист «Кливленда» Дэвид Фрай получил тяжелую травму головы после того, как подача питчера Тарика Скубала на скорости около 160 км/ч попала ему прямо в голову.

Игра была немедленно остановлена, на поле вышли врачи и тренеры. У Фрая зафиксировали кровотечение, спортсмен не смог покинуть поле самостоятельно. Его увели с арены и отправили в больницу. По предварительным данным, у игрока черепно-мозговая травма, выбит зуб и возможный перелом челюсти.

Несмотря на происшествие, матч был доигран. «Кливленд Гардианс» сумели набрать три очка в иннинге, что обеспечило им победу. Скубал продолжил играть до шестого иннинга, после чего был заменен.

Состояние Дэвида Фрая оценивают врачи.