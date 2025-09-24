Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что Иран поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

«Иран поддерживает мир и стабильность. Мы верим, что будущее региона и мира должно строиться на сотрудничестве, доверии и взаимном развитии. В этом контексте Иран поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией», — подчеркнул Пезешкиан.

По его словам, сотрудничество и доверие являются основой для устойчивого развития региона и всего мира.