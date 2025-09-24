Вице-премьер Шахин Мустафаев и министр транспорта и градостроительства Ирана Фарзане Садег посетили Тебриз и Джульфу, ознакомились с работами в Аразском коридоре.

Об этом сообщает IRNA.

Фарзане Садег заявила о планах расширения этого коридора:

«Этот маршрут строится как железнодорожный и автомобильный путь между Ираном и дружественной и братской страной Азербайджан, и по ним грузы могут перевозиться с востока на запад и с севера на юг. Реализация плана по расширению этого маршрута ускорилась за последний год из-за его высокой важности, и весь маршрут превратился в площадку дорожного строительства».

Министр отметила, что президент Ирана Масуд Пезешкиан делает акцент на обеспечении финансирования этого коридора:

«Учитывая прогресс этого маршрута и спрос Азербайджана, этот маршрут будет расширен в краткосрочной перспективе».