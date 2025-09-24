Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью 15–18 градусов, днём 22–26 градусов.

Атмосферное давление 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70–75%, днём 55–65%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода. Местами возможен туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 12-16 градусов, днем ​​23-28 градусов, в горах ночью 4-7 градусов, днем ​​11-16 градусов.