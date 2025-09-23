Президент Азербайджана Ильхам Алиев обнародовал в соцсетях публикацию об участии в дебатах высокого уровня в рамках 80-й сессии Генеральной ассамблеи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
— İlham Əliyev (@azpresident) September 23, 2025
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также обнародовала в соцсети публикацию об участии в дебатах высокого уровня в рамках 80-й сессии Генеральной ассамблеи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
«23 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в дебатах высокого уровня в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал главу нашего государства Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву», — написала Алиева в публикации, сопроводив ее соответствующими фотографиями.
