Российские удары по энергетической инфраструктуре вывели из строя всю нефтепереработку и сократили газодобычу на 42%, сообщил The Washington Post глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Украине придётся импортировать рекордные 6 млрд кубометров газа. Заключённые контракты покроют 95% потребностей, но их хватит только при тёплой зиме.

По словам экспертов, газовая инфраструктура — самая уязвимая часть энергосистемы, защитить её от атак крайне сложно.

Украина ожидает новые массированные удары по энергетике в преддверии отопительного сезона.