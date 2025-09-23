Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 7 апреля 1998 года «Об усилении государственного контроля за производством и продажей некоторых крепких спиртных напитков».

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно поправкам, Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана наделено дополнительными полномочиями. В его задачи входит обеспечение усиленного контроля за производством, импортом и реализацией этилового (пищевого) спирта и алкогольной продукции.

Агентство должно предотвращать попадание на внутренний рынок некачественного алкоголя, незаконный импорт спирта и нелегальное производство алкогольных напитков. О проделанной работе структура будет ежеквартально отчитываться перед Кабинетом министров.