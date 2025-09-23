Украина готовится к новому этапу конфликта и одновременно добивается увеличения международной помощи, пишет Reuters в материале «Украина не ждет чудес».

По данным агентства, Киев увереннее смотрит на свои запасы оружия, а президент Владимир Зеленский в публичных заявлениях стал менее настойчивым. Европейские дипломаты отмечают важность нового механизма закупки американского вооружения и обмена разведданными.

Киев также продвигает идею саммита по Крыму, который может осложнить любые переговоры о признании полуострова российской территорией. Социологи фиксируют высокую неопределенность среди населения: лишь 18% украинцев считают, что боевые действия завершатся в этом году.