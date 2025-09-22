Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с постпредом Великобритании при НАТО Ангусом Лапсли, сообщает сам дипломат в социальной сети X.

В ходе встречи были проведены продуктивные обсуждения по вопросам сотрудничества Азербайджан–НАТО, включая программу «Партнёрство ради мира» (PfP) и стратегическое двустороннее партнёрство с Великобританией.

Дипломаты также обсудили последние события в регионе и итоги исторической встречи в Вашингтоне, связанной с мирным процессом между Азербайджаном и Арменией.