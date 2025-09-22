Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Defence City, который предусматривает налоговые и таможенные льготы для предприятий оборонного комплекса страны.

Согласно документу, Министерство обороны будет формировать специальный реестр производителей оружия, включение в который даст компаниям ряд преимуществ. Среди них — освобождение от налога на прибыль, налога на недвижимость, земельного и экологического налогов, а также упрощенные таможенные процедуры для товаров военного назначения.

Льготы будут действовать до 2036 года либо до момента вступления Украины в Европейский союз. Закон направлен на поддержку и ускоренное развитие оборонной промышленности в условиях продолжающейся войны.