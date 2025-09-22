Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Утром в некоторых пригородных районах возможен кратковременный дождь. Северо-западный ветер в течение дня сменится юго-восточным.

Как сообщила Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью 14–18 градусов, днём 20–24 градуса.

Атмосферное давление 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70–80%, днём 50–60%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, днем ​​20-25 градусов, в горах ночью 0-4 градуса, днем ​​5-9 градусов.