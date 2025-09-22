У перевозчиков в Баку не хватает ресурсов на покрытие эксплуатационных расходов и обновление устаревшего автобусного парка.

Об этом на брифинге сообщил председатель Агентства наземного транспорта Анар Рзаев, передаёт АПА.

Он отметил, что в столице регулярные автобусные перевозки предоставляют 27 компаний, в ежедневной работе задействованы 2300 автобусов. При этом только 5 компаний владеют 58% всего парка, и средний возраст их автобусов составляет 7 лет, тогда как у остальных перевозчиков автобусы старше — в среднем 12 лет.

По словам А. Рзаева, стремление перевозчиков перевозить как можно больше пассажиров при минимальных затратах ведёт к проблемам с соблюдением расписания и рациональным использованием вместимости.

«Это значительно снижает качество и надёжность перевозок. Учитывая, что установлен фиксированный тариф на оплату проезда, становится очевидно, что такая простая бизнес-модель не является прибыльной. Сборы с пассажиров, независимо от того, крупный это перевозчик или мелкий, не позволяют покрывать эксплуатационные расходы и обновлять устаревший автобусный парк».