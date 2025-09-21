Канада признала государственность Палестины. Это следует из заявления премьер-министра страны Марка Карни.

«Канада признает государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении надежды на мирное будущее как для Палестины, так и для Израиля», — отмечается в заявлении руководителя канадского правительства.

Также государственность Палестины признала Австралия. Это следует из заявления премьер-министра Энтони Альбанезе и министра иностранных дел страны Пенни Вонг.

«Австралия признает независимое и суверенное Государство Палестина», — говорится в заявлении.

Премьер-министр Великобритании Стармер также объявил о признании Лондоном Государства Палестина.

«Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и на решение о создании двух государств, Соединённое Королевство официально признаёт Государство Палестина», — заявил Стармер.