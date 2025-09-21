Как сообщалось ранее, в селе Хазырахмедли Геранбойского района произошла трагедия: 36-летняя Ильхама Тагиева была убита собственным мужем.

По словам матери обвиняемого Бюльбюль Алиевой, мужчина ранее узнал о переписке супруги с другими людьми и сообщил об этом её родителям, сообщает АПА. После временного расставания женщину уговорили вернуться домой ради троих детей. Однако накануне трагедии муж вновь перехватил сообщения на её телефоне.

В момент происшествия супруги находились дома вдвоём. Позднее семья узнала о случившемся прямо на свадьбе родственников. Женщина скончалась от ножевых ранений.

Пара воспитывала двоих сыновей и дочь. Расследование убийства продолжается.