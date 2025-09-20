В Казахстане верблюжий караван претендует на рекорд Гиннесса, как самый длинный в мире. Вереница верблюдов породы «Ойсылкара» растянулась на 1 км в степи близ села Акши Алматинской области вдоль автотрассы Алматы – Астана.

В караване участвовало 1000 верблюдов, которые прошли по специально подготовленному маршруту протяженностью 1 километр. Предыдущий мировой рекорд был зафиксирован в Китае в 2022 году, когда в нем участвовало всего 365 верблюдов.

Как передают казахстанские СМИ, для подтверждения рекорда в страну прибыл представитель Книги рекордов Гиннесса Ричард Стэннинг, специально приехавший из Англии, который строго следил за каждым движением каравана. После исторического момента он прокомментировал:

Я впервые увидел караван верблюдов такого размера. Это достижение Казахстана следует считать не только национальным культурным наследием, но и мировым достоянием, — сказал он.

Организатор мероприятия, руководитель животноводческого хозяйства «Даулет-Бекет» Сыдык Даулетов, отметил, что инициатива демонстрирует богатство казахских традиций, потенциал верблюдоводства и аграрного сектора страны. Видеоматериалы каравана будут представлены комиссии в Лондоне, которая примет окончательное решение о внесении рекорда в мировую книгу.