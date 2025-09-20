«Контракт века», подписанный 20 сентября 1994 года, прочно закрепил Азербайджан на мировой энергетической карте. Об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети Х.
«Сегодня отмечается годовщина «Контракта века», который заложил основу для новой эры в истории нефти и газа Азербайджана. Это знаковое соглашение, символизирующее наш экономический суверенитет и являющееся краеугольным камнем нашей современной энергетической стратегии, стало возможным благодаря принципиальному руководству и дальновидности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева», — отметил Джаббаров.
Министр также подчеркнул, что подписание «Контракта века» и по сегодняшний день влияет на экономику Азербайджана.
«»Контракт века» прочно закрепил Азербайджан на мировой энергетической карте, создал основу для долгосрочного партнерства и привлек значительные иностранные инвестиции в нашу страну. Это историческое наследие продолжает направлять наше экономическое развитие и энергетическую политику по сей день», — подытожил он.
Today marks the anniversary of «the #ContractoftheCentury«, which laid the foundation for a new era in #Azerbaijan’s #oil and gas history. This landmark agreement, symbolizing our #economic sovereignty and serving as the cornerstone of our modern #energy strategy, was made… pic.twitter.com/jKCqTcQwc3
— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) September 20, 2025