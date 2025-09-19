В Баку и ряде регионов Азербайджана за последнюю неделю выявлены факты незаконной вырубки зеленых насаждений.

Как сообщили в Государственной службе экологической безопасности, ущерб от этих действий превысил 165 тыс. манатов.

Нарушения зафиксированы в Баку — поселке Мардакян, на пересечении улиц 20 Января и Джавадхана в Низаминском районе, на улице А.М. Шарифзаде в Ясамальском районе, а также в селе Гюрюушагы Евлахского района, селе Гымылгышлаг Хачмазского района и на участке коллектора Баш Мил-Муган в Нефтечалинском районе.

По каждому факту материалы направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.