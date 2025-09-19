В пятницу утром в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошли три российских истребителя МиГ-31, которые находились в воздушном пространстве страны около 12 минут.

У летательных аппаратов отсутствовали планы полета, а транспондеры были отключены, пишут эстонские СМИ.

В момент нарушения также не было двухсторонней радиосвязи с авиадиспетчерской службой Эстонии, сообщила пресс-служба Генштаба Сил обороны Эстонии.

Министерство иностранных дел в пятницу вызвало временного поверенного посольства России в Эстонии и вручило ему ноту протеста.

Это уже четвертое нарушение воздушной границы Эстонии в этом году со стороны воздушных средств Российской Федерации.