Завтра, 20 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, в ночь на 20 сентября — ливни. Будет дуть северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 16–18 °, днём — 19–21 °. Атмосферное давление повысится с 753 мм рт.ст. до 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, град, в высокогорных районах дождь может перейти в мокрый снег. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14–17 °C, днем 20-25 °C; в горах ночью 1–7 °C, днем 5–9 °C.