Дональд Трамп-младший на прошлой неделе провёл встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, сообщает Middle East Eye со ссылкой на источники. По информации турецкой оппозиции, обсуждались вопросы, связанные с Газой, однако официальные источники заявляют, что визит носил исключительно вежливый характер, а официальных переговоров не проводилось.

Трамп-младший не занимает госдолжности, но считается влиятельной фигурой и является исполнительным вице-президентом «Trump Organization». Он уже посещал Турцию в 2016 году по деловым вопросам, в том числе в рамках совместного проекта «Trump Towers» в Стамбуле.