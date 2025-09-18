Президент России Владимир Путин заявил 18 сентября, что ветераны «специальной военной операции» могут быть привлечены к работе в системе внутренних дел, включая подразделения, занимающиеся миграционной политикой.

«Привлечение к политической работе ветеранов СВО — мы уже обсуждали. По работе в системе МВД, в том числе в области миграционной политики, — конечно, почему нет. Я переговорю с министром, обязательно», — отметил Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы, комментируя предложение лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева о включении бойцов «СВО» в спецотряды МВД для борьбы с нелегальной миграцией.