В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 18 на 19 сентября, а также вечером 19-го и в течение дня 20-го сентября ожидаются дожди.

По информации Национальной гидрометеорологической службы, с вечера 19-го до утра 20-го сентября в отдельных частях полуострова возможны кратковременные ливни, местами сопровождаемые грозами.

Нестабильная погода сохранится в Азербайджане до вечера 21 сентября. Местами прогнозируются интенсивные дожди, грозы, град, а в горных районах — снег.

Специалисты предупреждают о повышении уровня воды в реках, в некоторых горных реках возможны кратковременные сели.