Президент ОАЭ Мухаммед ибн Зайед Аль Нахайян опубликовал в соцсети пост о поездке в Карабах и встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

«Мне было приятно встретиться с президентом Ильхамом Алиевым в Карабахе, чтобы обсудить развитие двусторонних отношений между ОАЭ и Азербайджаном. Основываясь на импульсе, созданном недавно подписанным Всеобъемлющим соглашением о экономическом партнёрстве, мы рассмотрели новые направления сотрудничества, нацеленные на стимулирование экономического развития, создание совместных возможностей, а также поддержку регионального и глобального мира и стабильности», — написал он.