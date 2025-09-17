Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает недопустимым разрушение наследия Советского Союза. Об этом он сказал на встрече с идеологическим активом, историками и экспертами, передает агентство БелТА.

«Когда я говорю, что я советский человек, это не значит, что я приемлю все, что было. Но от прошлого я не отказываюсь. Я стараюсь взять все лучшее оттуда», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что советский опыт имеет ценность и для современной экономики. По его словам, с момента вступления в должность он считал своим приоритетом сохранение всего созданного «неимоверным трудом народа», с последующей модернизацией и развитием.

«Много хорошего было. Мы встали вровень с мировой империей. Ни один вопрос без нас не решался», — напомнил глава государства.