В городе Гусар проведена операция по пресечению незаконного оборота наркотиков.

Как сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, задержан 47-летний Адиль Каримханов, культивировавший наркотические растения у себя во дворе.

Во дворе его дома было обнаружено 117 растений каннабиса общим весом 100 килограммов и 28 килограммов наркотического средства марихуаны.

Задержанный заявил, что занимался выращиванием наркосодержащих растений, осуществляя агротехнический уход.

По данному факту возбуждено уголовное дело, решением суда А. Каримханов заключен под стражу.