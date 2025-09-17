В городе Гусар проведена операция по пресечению незаконного оборота наркотиков.
Как сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, задержан 47-летний Адиль Каримханов, культивировавший наркотические растения у себя во дворе.
Во дворе его дома было обнаружено 117 растений каннабиса общим весом 100 килограммов и 28 килограммов наркотического средства марихуаны.
Задержанный заявил, что занимался выращиванием наркосодержащих растений, осуществляя агротехнический уход.
По данному факту возбуждено уголовное дело, решением суда А. Каримханов заключен под стражу.