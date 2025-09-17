Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев больше не отправляет своих военнослужащих на обучение за границу, а приглашает иностранных офицеров и солдат проходить подготовку в Украине.

«Спустя 3,5 года этой войны мы не направляем наших военных куда-либо. Напротив, мы приглашаем офицеров и представителей других стран обучаться здесь», — отметил он.

По словам Зеленского, украинская армия накопила уникальный опыт ведения высокотехнологичной войны, в том числе в применении беспилотников, который может быть полезен союзникам. Ранее Дания и Польша объявили о планах направлять своих военнослужащих в Украину для перенятия этого опыта.