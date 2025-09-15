Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о природе лидерства и своем понимании президентской миссии.

«Извините за нескромность, но я уже не раз говорил, что президентами не становятся, президентами рождаются», — отметил белорусский лидер.

По его словам, речь идет о том, что в человеке с возрастом формируется «осознанная любовь к стране и народу», а также готовность в трудный момент взять на себя ответственность и оправдать доверие соотечественников. Лукашенко подчеркнул, что это качество «идет от жизни, от земли».