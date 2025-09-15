Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна сталкивается с растущей экономической изоляцией из-за продолжающегося конфликта в секторе Газа. Выступление прозвучало на конференции департамента генерального бухгалтера министерства финансов, сообщает The Times of Israel.

«Израиль находится в своего рода изоляции… Нам придётся адаптироваться к экономике с автаркическими характеристиками (без внешней торговли)», — отметил премьер.

Он также предупредил, что в такой ситуации военная промышленность страны «может быть заблокирована».