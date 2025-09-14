Американский специальный представитель Кит Келлог заявил, что Россия оказалась в зависимости от Китая и выполняет роль «младшего партнера», тогда как Пекин обладает стратегическим преимуществом в военной и экономической сферах.

Выступая на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, Келлог подчеркнул, что без поддержки Китая российская власть не смогла бы долго вести войну против Украины. По его словам, отказ Пекина от помощи может существенно повлиять на развитие событий на фронте: «Если Китай откажется от помощи, это может быстро изменить ситуацию на поле боя».

Американский дипломат также поставил под сомнение заявления Кремля о мощи Вооруженных сил РФ, отметив системные слабости российской армии и неспособность к масштабным наступлениям, несмотря на локальные успехи.

Кроме того, Келлог подчеркнул эффективность усиления санкций, особенно в сферах финансовых активов и экспорта нефти, как инструмента давления на Москву.