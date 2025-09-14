После инцидента с беспилотниками на своей территории Польша осознала слабость НАТО, сообщает австрийская газета Kurier.

По данным издания, альянс внешне продемонстрировал сплочённость, однако в Польше дроны вызвали серьёзную неопределённость: «19 беспилотников в польском воздушном пространстве наглядно продемонстрировали слабость обороны ЕС… Польские вооружённые силы даже при поддержке НАТО не смогли сбить и половины БПЛА».

Политики и эксперты по оружию давно указывают на необходимость создания системы защиты от дронов вдоль восточной границы НАТО, однако ни одна страна пока не приступила к её реализации. При этом отмечается, что польская система противодействия дронам SKYctrl работает с ошибками и недостаточно эффективно.