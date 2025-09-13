Министр финансов США Скотт Бессент призвал страны «большой семерки» присоединиться к США в введении пошлин в отношении государств, закупающих нефть у России. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил американский Минфин.

В ходе телефонного разговора с министрами финансов стран «большой семерки» Бессент «повторил призыв президента Трампа к нашим партнерам: если они действительно намерены положить конец войне в Украине, им следует присоединиться к Соединенным Штатам и ввести пошлины в отношении стран, покупающих российскую нефть», говорится в сообщении.

Бессент заявил, что «благодаря смелому руководству президента Трампа Соединенные Штаты уже предприняли решительные действия против покупателей российской нефти» и выразил надежду, что G7 «присоединиться к нам в решительных действиях в этот критический момент».

Бессент и принимавший участие в беседе торговый представитель США Джеймисон Григ приветствовали обязательства стран «семерки» «усилить санкционные давление и изучить возможность использования заблокированных российских государственных активов для дальнейшего укрепления обороны Украины», говорится в сообщении американского Минфина.

В заявлении министров финансов G7 по итогам состоявшейся встречи, говорится, в частности, что они договорились ускорить решение вопроса об использовании замороженных российских активов «для финансирования обороны Украины» и обсудили «широкий спектр возможных экономических мер по усилению давления на Россию, включая дальнейшие санкции и торговые меры, такие как пошлины, в отношении тех, кто способствует военным усилиям России».