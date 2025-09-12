Израиль категорически отвергает резолюцию Генассамблеи ООН о двухгосударственном решении для Палестины и считает ассамблею «политическим цирком».

Об этом говорится в заявлении израильского МИД.

«Израиль категорически отвергает решение Генеральной Ассамблеи ООН, принятое сегодня вечером. В очередной раз было доказано, насколько Генеральная Ассамблея — это политический цирк, оторванный от реальности», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в десятках пунктов декларации, одобренной этой резолюцией, нет ни единого упоминания о том, что ХАМАС является террористической организацией.

Также, подчеркивает МИД Израиля, документ не содержит информации об исключительной ответственности палестинского движения за продолжение войны в связи с отказом вернуть заложников и разоружиться.

В ведомстве заявили, что резолюция не способствует мирному решению и поощряет ХАМАС продолжать конфликт.