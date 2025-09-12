Президент Беларуси Александр Лукашенко признался в любви к картофелю во время визита в реконструированный комплекс «Лошицкий» в Минске.

«Я страшно люблю картофель. Вчера согрешил, съел», — заявил глава государства, отметив, что вынужден ограничивать себя из-за диеты.

Глава государства рассказал о новом сорте картофеля, созданном белорусскими селекционерами, и пообещал обеспечить население качественным семенным материалом.

Лукашенко призвал горожан покупать картофель на осенних ярмарках по «приемлемой цене» и подчеркнул успехи аграрного сектора: в 2024 году Беларусь собрала около 11 млн тонн зерна и высокий урожай картофеля. «Будем с хлебом, будем с картошкой», — заверил президент.