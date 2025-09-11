ФБР обнародовало фотографию мужчины, который представляет интерес для следствия в рамках расследования убийства общественного деятеля Чарли Кирка.

Американское ведомство не уточняет его статус в деле, однако отметило, что информация о личности и местонахождении этого человека может оказаться ключевой для продвижения расследования.

Данные кадры стали первыми официальными фотографиями возможного подозреваемого в причастности к убийству Кирка.

По информации Daily Mail, злоумышленник мог воспользоваться частным самолётом. Согласно данным, воздушное судно вылетело из близлежащего аэропорта на юг, направляясь в Аризону, затем временно исчезло с радаров и позже вернулось в Юту.

Отставной агент ФБР Джеймс Гальяно также склоняется к версии, что подозреваемый использовал частный самолёт для перемещений.