Во время выступления в Университете Юта Вэлли на известного американского консервативного активиста Чарли Кирка было совершено покушение. Нападавший попытался атаковать политика на сцене во время дискуссии со сторонниками Демократической партии.

Охране удалось быстро нейтрализовать злоумышленника и оказать первую помощь Кирку, который получил огнестрельное ранение в область шеи. Политик госпитализирован в критическом состоянии, однако угрозы жизни на данный момент нет.

Глава ФБР Кэш Патель заявил, что ведомство внимательно следит за инцидентом со стрельбой в политика. Вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Кирк — «молодой отец» и призвал к молитве за него.

Позже некоторые СМИ сообщили, что Чарли Кирк скончался, но американский журналист Гленн Бек заявил, что состояние политика стабилизировалось.

Чарли Кирк является основателем консервативной организации Turning Point USA и активным сторонником Дональда Трампа. Он регулярно проводит выступления в университетских кампусах, участвуя в полемике с либерально настроенными студентами.



