Соединённые Штаты сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом сообщил представитель президента США Джон Коул на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Хочу совершенно официально заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. У меня была встреча с президентом [Дональдом] Трампом, на которой присутствовали также несколько десятков человек. Решение было принято президентом, который сказал: «Сделайте это немедленно в отношении «Белавиа»». Сейчас оно уже утверждено и согласовано всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые участвуют в этой работе», — сказал Коул.