Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл встречу в Минске с представителем президента США Джоном Коулом, сообщает БЕЛТА.

«Я вас приветствую в Беларуси. Спасибо, что вы находите время побывать здесь. Время непростое», — отметил глава государства в начале встречи.

Во время встречи Джон Коул передал президенту Беларуси письмо от главы Белого дома Дональда Трампа.

Лукашенко предложил обсудить ряд вопросов, к которым стороны уже не раз подступались. «Во-первых, это весь комплекс белорусско-американских отношений. Предлагаю также искренне коснуться ситуации в мире в контексте интересов США и Беларуси. Никуда не уйдём от вопросов войны и мира», — заявил он.

Особое внимание президент Беларуси уделил экономической сфере. «Думаю, у вас есть интерес к Беларуси и через Беларусь к России в экономической сфере. Естественно, у нас также большой интерес к вашей глобальной стране в плане экономики», — добавил Лукашенко.