В акватории Черного моря под Новороссийском украинские военные выследили и вывели из строя корабль MPSV07 Черноморского флота России. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Атака произошла 10 сентября. На момент атаки российский корабль осуществлял патрулирование и проводил радиоэлектронную разведку вблизи бухты Новороссийска, где дислоцированы корабли Черноморского флота РФ.

По данным ГУР, удар украинского боевого беспилотника был нанесен по мостику управления, где расположено оборудование навигации и связи. В результате атаки уничтожена аппаратура РЭР, а судно выведено из строя и требует дорогостоящего ремонта.

Стоимость корабля составляет около 60 миллионов долларов, а в составе флота ВМС России есть только четыре таких судна.