Турист Джей Гонсалес-Диас был задержан после того, как спрыгнул с круизного лайнера Royal Caribbean в порту Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, чтобы избежать уплаты долга в $16 тысяч, накопленного в казино во время недельного круиза, сообщает Daily Mail.

После прыжка мужчину вытащили на берег с помощью гидроцикла и надувной лодки. Несмотря на попытку скрыться, агенты таможенного и пограничного патруля задержали его. При себе он имел рюкзак с $14 тысяч наличными, два телефона, сумку и пять документов на разные имена, включая паспорта и удостоверения личности.

Проверки подтвердили, что настоящее имя туриста — Джей Гонсалес-Диас. Мужчина объяснил свои действия желанием избежать уплаты пошлин на ввоз наличных.

После задержания Гонсалес-Диас был освобожден под залог, однако теперь ему предъявлены федеральные обвинения, которые могут повлечь до пяти лет тюремного заключения или штраф до $250 тысяч.

На самом круизном лайнере уточнили, что долг возник из-за посещения казино во время круиза, что и стало причиной попытки «великого побега».