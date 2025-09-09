Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил в интервью Rai News, что перспективы мира остаются далекими, а единственным реальным инструментом давления на Россию остаются новые финансовые санкции.

По его словам, президент США Дональд Трамп рассчитывал на конструктивный ответ Москвы, но получил отрицательный.

Таяни назвал «бесполезными» угрозы Кремля о том, что европейские войска в Украине будут считаться «законной целью», и подчеркнул, что Италия не планирует отправлять военных.

Вместо этого Рим предлагает подписать соглашение по аналогии со статьёй 5 Устава НАТО, которое обеспечит безопасность Украины, но не станет провокацией.