Сегодня в Тбилиси произошли беспорядки возле предвыборного штаба действующего мэра города Кахи Каладзе, который баллотируется на пост главы столицы от правящей партии «Грузинская мечта». Конфликт возник из-за идейных разногласий между сторонниками правящей партии и прозападно настроенными демонстрантами.

На место событий прибыли многочисленные полицейские, которые вмешались и остановили драку. МВД Грузии обратилось с призывом к участникам протестов соблюдать требования правоохранителей и не допускать эскалации.

«В противном случае сотрудники правоохранительных органов будут применять предусмотренные законом меры, а по каждому факту нарушения закона последует соответствующее правовое реагирование», — заявили в ведомстве. При этом некоторые участники протестов игнорируют предупреждения и продолжают нарушать общественный порядок.