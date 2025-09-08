В Ставрополе, по утверждению ФСБ России, был задержан гражданин Азербайджана, которого спецслужба называет «бывшим бойцом спецподразделений» и подозревает в подготовке терактов.

По версии ФСБ, мужчина якобы собирался изготовить несколько взрывных устройств для атак в Ессентуках и Ставрополе, в том числе против зданий силовых ведомств.

Сообщается о возбуждении дела о «приготовлении к теракту».

Ранее в России к пяти годам колонии была приговорена уроженка Азербайджана — гражданка РФ 1970 года рождения. Её обвинили в «сотрудничестве с военной разведкой Украины».