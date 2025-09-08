Украинские Силы обороны освободили село Владимировка в Донецкой области и потеснили российские войска ещё в ряде населённых пунктов.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

«Силы обороны Украины зачистили Владимировку, отбросили противника вблизи Разино, Золотого Колодезя и в Новоторецком», — говорится в сводке.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский напоминал, что в августе на Покровском направлении украинская армия потеряла 5 кв. км территории, но сумела вернуть под контроль 26 кв. км.