Несколько российских дронов во время массированной атаки пересекли границу Украины и Беларуси. Об этом в соцсети написал украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент Украины обвинил Москву в сознательном преступлении и затягивании войны, подчеркнув, что реальная дипломатия могла начаться уже давно.

«Не раз звучало в Вашингтоне, что за отказ говорить будут санкции. Должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО», – написал украинский лидер.