Президент России Владимир Путин предпочитает проводить время в дороге с пользой — он смотрит исторические сериалы и документальные фильмы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

«Насколько знаю, да, он очень любит исторические фильмы, документалку больше всего», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин в основном выбирает российские картины, поскольку в прокат выходит много качественных отечественных фильмов. При этом президент сам решает, что именно смотреть, опираясь лишь на советы друзей и семьи. Однако, как подчеркнул Песков, у главы государства мало свободного времени, поэтому он редко может позволить себе просмотр фильмов — в основном только в дороге или во время ожидания в аэропорту.

При этом Песков отметил, что Путин не интересуется тем, что про него пишут в книгах и снимают в фильмах. «Путин попросту не хочет тратить на это время», — отметил он.