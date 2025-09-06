Согласно плану подготовки на текущий год, Военно-морские силы (ВМС) Азербайджана провели учения по темам «Организация противолодочной обороны корабля» и «Организация борьбы за устойчивость на якорной стоянке». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

Целью учений является обучение личного состава правильной организации противолодочной обороны корабля, а также проверка готовности корабля на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на якорной стоянке.

В рамках учений также отработаны практические учения по пожарной готовности корабля на якорной стоянке, правилам оказания первой помощи раненым и их эвакуации.